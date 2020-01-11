【伊朗局勢】特朗普：蘇萊曼尼密謀襲擊四間美國大使館

美軍擊殺伊朗指標官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）觸發緊張局勢。美國總統特朗普（Donald Trump）1月10日接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，蘇萊曼尼有份密謀襲擊四間美國大使館。

美國國務卿蓬佩奧和財政部長姆努欽出席簡報會，宣布對伊朗實施新一輪制裁。（美聯社）

特朗普接受訪問時被問到哪間大使館是襲擊目標。他指，很可能是駐巴格達大使館。記者再追問其他是否其他大使館成為大規模襲擊的目標，特朗普透露，相信有四間大使館是襲擊目標。

特朗普和其他官員堅持蘇萊曼尼對美國構成「迫在眉睫的威脅」。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指出，不知道確實是哪一分鐘或哪一天發生，但強調蘇萊曼尼策劃打擊美國利益的大規模攻擊，有關攻擊即將發生。他表示，攻擊目標也包括地區軍事基地等美國設施。

美國同日宣布對伊朗實施新一輪制裁。蓬佩奧和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，制裁將針對八名伊朗高官，指他們有份參與擾亂中東的活動以及7日的導彈襲擊。姆努欽指，特朗普將頒布行政命令，向牽涉伊朗紡織、建築、製造或採礦業的人士實施制裁。另一項制裁將針對鋼鐵業。