【中美貿易協議】高盛質疑中國採購美國農產品的可行性

中國國務院副總理劉鶴即將訪美簽署中美第一階段貿易協議，美國官員也披露了簽署協議的細節。然而，外界對於協議的質疑一直存在。

白宮國家經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）2020年1月10日在接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，美中第一階段貿易協議簽字儀式將按計劃於1月15日在白宮舉行。

中國商務部1月9日也首次正式確認，中國國務院副總理劉鶴將率領一個代表團1月13日至15日前往華盛頓，與美方簽署第一階段協議。這是華盛頓與北京2019年12月13日時候宣布達成了第一階段協議以來，中國首次正式宣布簽署協議的時間。

外界對協議的質疑

雖然中美雙方的表態意味着第一階段協議已經成了事實，但是外界對協議的可行性仍然存有很大質疑。美國方面多次提到簽署協議後，中國會購買大量的美國農產品，但是中國方面並沒有提到相關內容。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站1月10日報道稱，高盛（Goldman Sachs）的一名知名大宗商品專家對中國採購至少價值400億美元的美國農產品以滿足第一階段貿易協議的條款表示懷疑。

高盛商品研究環球主管柯里（Jeff Currie）對CNBC說：「對於如何實現400億美元甚至500億美元的農產品採購，仍有很大的不確定性。」

報道稱，2010年至2018年間，美國對中國的年農產品出口達到了200億美元以上，但在過去兩年裏，由於關税的影響使大豆和豬肉的銷售大幅下降至130億美元左右。400億美元的採購數字意味着，以2017年的每年240億美元為基礎，加上至少兩年的額外160億美元的採購。