美媒：中美同意再設新對話解決爭端　每半年一次會談

《華爾街日報》1月11日引述官員消息報道，中國與美國同意設新的對話，每半年舉行一次會談，推動兩國改革及解決爭端。報道稱，這些新對話將與第二階段貿易談判分開。

報道稱，負責這些工作的帶頭者，美方代表是美國財長姆努欽（Steven Mnuchin），中方則可能是中國副總理劉鶴，預計兩方會在1月15日簽署第一階段中美貿易協議時正式宣布消息。

中美雙方將在1月15日簽署首階段中美貿易協議，圖為特朗普（左）與習近平（Getty Images）

新對話與第二階段貿易談判分開

文章稱，這些新對話會與第二階段貿易談判分開，新對話預計涵蓋中國基本經濟政策等議題，包括企業補貼、中國國有企業的活動等。報道稱，姆努欽與劉鶴的計劃旨在討論兩國議題，並提供一種途徑讓兩國各級官員會晤及發展更深層次關係。文章稱，相比之下，貿易談判的參與者有限。

《華爾街日報》稱，兩方考慮把新對話的名字定為「全面經濟對話」（Comprehensive Economic Dialogue）。報道提到，中美之前在2017年都曾舉行全面經濟對話，但結果未如理想，當時在美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）的帶領下，會談聲稱在農業、貿易等方面取得進展，但美國總統特朗普並不滿意，他的顧問如貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等，更是認為中方談判人員沒有新的提議。

中美曾有「戰略與經濟對話」

《華爾街日報》稱，這次新對話的概念更為類近於「戰略經濟對話」（Strategic Economic Dialogue）。

事實上，在美國奧巴馬（Barack Obama）政府年代，中美曾在2009年至2016年設有「中美戰略與經濟對話」，該年度的對話是維持兩國關係穩定和解決分歧的重要機制，共舉行了八輪對話，唯在特朗普執政後中止。

↓↓↓想了解2019年來中美貿易談判詳情，請點擊放大觀看：