【伊朗誤擊烏航】伊朗花3天承認誤擊責任的背後原因

烏克蘭國際航空一架客機，1月8日從伊朗德黑蘭機場起飛不久後墜毀，機上176人全員罹難。伊朗革命衛隊空軍司令哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）11日在記者會上承認意外擊落客機的責任，並稱「寧願死的是我」。面對國民指責隱瞞事實，為何伊朗相隔3天才承認責任？

伊朗革命衛隊空軍司令哈吉扎德在記者會上承認責任，為空難道歉。（RUPTLY）

在航空史上，民航客機被擊落———特別是被國家軍方擊落的例子少之又少。若不計算2014年馬來西亞航空17號班機遭烏克蘭民間武裝組織擊落事件，在2010年代未曾發生一宗擊落意外。因此當這次烏克蘭空難發生後，更多的專家會把注意力集中在人為或機件故障上。

伊朗3天後承認責任其實沒多晚

伊朗最初拒絕承認意外責任，並稱意外或由機件故障造成，相信也是基於此原因。事實在過去民航機擊落意外中，沒有一宗是在意外發生當天就承認錯誤。包括2001年西伯利亞航空1812號班機遭烏克蘭軍方擊落、1988年伊朗655號班機遭美軍擊落、或是1983年大韓航空007號班機遭前蘇聯軍機擊落。

1988年美軍最初亦不願承認意外責任，直至更多的資料顯示是神盾驅逐艦錯誤把伊朗客機辨識為戰機，才在1天後承認錯誤。2001年烏克蘭花了一星期才確認演習期間誤擊；1983年蘇聯花了5日，但堅持是因大韓航空客機做出了「危險動作」，才擊落客機。

從飛機的殘骸上發現，懷疑是遭飛彈破片穿透的痕跡。（Reuters）

已尋獲烏克蘭航空俗稱黑盒的兩個飛行紀錄儀。飛行紀錄儀反映當時飛機實際情況，可以協助調查。（Reuters）

飛彈擊落有跡可尋

伊朗花了3天承認責任，其實並未有多晚。從空難調查的角度上，最容易發現，也最容易排除的意外原因之一，就是擊落事故。因若客機遭飛彈擊中，機上會留有明顯的「破片穿透」痕跡。

以2014年馬來西亞航空17號班機為例，調查人員發現客機機身留有多個飛彈炸裂時，爆散破片穿透的痕跡，而這些洞孔與山毛櫸飛彈的破片吻合，因此結論是客機被烏克蘭民間的親俄武裝組織擊落。

在這次烏克蘭客機空難中，意外調查人員很快便尋找到同樣的破片穿透洞，亦發現了懷疑是飛彈殘骸，更有一段拍攝到相信是飛機遭飛彈擊中的短片。愈來愈多證據指向了擊落方向，伊朗無法逃避責任。

另一個相信是迫使伊朗盡早承認責任的原因，是伊朗2019年國內多次發生示威，油價上升和經濟制裁導致社會經濟不穩，加上當局多次運用暴力手段鎮壓，令民怨累積。面對一個早晚必然會被揭露的真相，伊朗選擇盡早承認空難責任。

伊朗把空難的原因，部分歸咎於美國的「侵略行動」，這與美國當年歸咎伊朗空難是因為客機「飛越不該飛越的地方」一樣，都是借口。

烏克蘭空難中176名死者，有82人來自伊朗，57名加拿大人中有一部分是伊朗裔人。死者中更有一部分是在加拿大留學，聖誕假期回國探親的伊朗學生，這無疑是一宗悲劇。