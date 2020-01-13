瑞典環保少女通貝里批評瑞士網球天王？　費達拿：感謝提醒

17歲的瑞典環保鬥士通貝里（Greta Thunberg）年紀輕輕，但過去已曾因氣候議題批評多國領導人，她近日在Twitter上轉載的一篇帖文，內容就包括批評著名瑞士網球運動員費達拿（Roger Federer），原來是因為費達拿的其中一個贊助商捲入環保爭議，帖文叫這位網球天王「醒醒」。沒想到費達拿1月12日也公開回應，他感謝有人提醒他應盡的責任，表明自己非常重視這一議題。

費達拿1月12日表示，感謝通貝里對他的提醒，他會和贊助商討論相關問題。圖為2019年12月13日，通貝里在意大利出席記者會。（Reuters）

這則推文由環保組織「350.org 歐洲」（350.org Europe）在1月8日發布，推文提到「自2016年起，瑞士信貸銀行（Credit Suisse）已向多間尋找新化石燃料沉積的公司提供570億美元。這完全與氣候行動互相對立。費達拿，你是否認同？費達拿馬上醒醒」。

而通貝里隨後就轉載這篇推文。

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr — 350.org Europe (@350Europe) January 8, 2020

瑞士信貸銀行是瑞士第二大銀行，同時也是一間與化石燃料行業密切相關的企業，而費達拿與瑞士信貸銀行有簽署贊助合約。

現年38歲的費達拿發表聲明回應稱：「我十分認真對待氣候變化的影響與威脅，尤其是當我和家人抵達澳洲國境時，（看到）山火造成的破壞。」

費達拿表示「身為4個孩子的父親，以及一名熱情支持全民教育的人，我非常尊敬和欽佩那些年輕人的氣候運動，我感謝年輕的氣候家鞭策我們所有人反思自身行為，（然後）採取創新的解決辦法。」

他還說，「我們必須為他們和我們自己去傾聽。我感謝他們提醒我私底下應盡的責任，身為運動員與企業家，我承諾會運用這種特殊的身份，與我的贊助商討論這些重要議題。」