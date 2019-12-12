【年度風雲人物】通貝里批政經領袖　應對氣候變化說一套做一套

獲選為《時代》雜誌2019年度風雲人物的瑞典環保少女市通貝里（Greta Thunberg），12月11日在西班牙出席聯合國氣候會議時發表演講，批評各國政經領袖誤導公眾，在應該氣候變化問題上「說一套做一套」，欠缺真正行動。

年僅16歲的通貝里出席聯合國氣候會議，需要站在腳踏台上發言。（AP）

通貝里在馬德里舉行的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）上，形容氣候變化正處於危急關頭，她批評領袖們只顧公關形象，但缺乏積極行動對抗氣候變化。

她指出，所謂尋求氣候變化的整體解決方案，已經變成各國鑽探協商漏洞，以及逃避提高自身減排目標的某種機會。她認為，目前最大的危險並非不作為，而是許多政客和行政總裁都做出聽明的算計和具創意的公關，讓大眾都誤以為他們有採取實行動，但事實上卻幾乎沒有做任何事。

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通貝里批評各國欠缺實際行動，指出近來有些富裕國家誓言要減少其溫室氣體排放量，雖然這些說話或許令人印象深刻或者持有好的意圖，但這不是領導而是誤導，並強調各國代表所承諾的與所需要的截然不同。

16歲的通貝里自2018年8月起，經常隻身前往瑞典國會前舉起「為氣候罷課」的標語抗議，要求政治人物採取行動，對抗氣候變遷。她其後在聯合國氣候變化大會上，以嚴厲的措辭指責國際領袖未有履行應對氣候變化的義務，更因為怒瞪美國總統特朗普（Donald Trump）已成為熱議人物。