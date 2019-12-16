環保少女通貝里公開坐火車照片　意外引發與德國鐵路隔空交火

瑞典環保鬥士通貝里（Greta Thunberg）日前到西班牙馬德里出席聯合國氣候變化會議後，坐火車回家，她12月14日於Twitter上載一張在德國鐵路（Deutsche Bahn，DB）所拍攝的相片，卻意外引起她與該公司之間的激烈爭論。

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 2019年12月14日

該張相片是通貝里坐在德國鐵路一列車廂內的地板上，她凝望車窗外，身邊放有多件行李，配以「坐在人多擠迫的列車上穿越德國，我終於踏上回家之路！」的描述。不少人留言為她打氣，指她花了數月乘帆船來往歐美參加氣候活動，祝願她可以平安回家，但亦有網民認為，她為環保歷盡千辛萬苦，卻得不到火車上一個座位。

德國鐵路隨即於Twitter回應，希望對方一路順風，並感謝她支持該公司對抗氣候變化的措施，包括她乘坐的列車是使用環保電力。不過德國鐵路另一段留言的語氣明顯不同，稱「如果妳有提及在頭等車廂座位上獲列車員工友善接待就好了」，其新聞稿更強調對方在卡塞爾（Kassel）和漢堡（Hamburg）之間的旅程是坐頭等，其他成員自法蘭克福（Frankfurt）開始已經坐在頭等車廂。

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通貝里其後指，自己原先由巴素爾（Basel）出發的列車取消，因此她們分別在兩班列車上席地而坐，她直到距離漢堡大約兩小時車程的哥廷根（Göttingen）才找到位子。德國鐵路向來以準時見稱，但近年服務水平卻不斷下滑，延誤、突然取消班次、昂貴車費成為外界對該公司的代名詞。不過通貝里的回應就似乎沒有抱怨之意，反而打圓場道「我從沒有說這是個問題，擠迫的火車反而是個好徵兆，因為它的需求甚高」。

聯合國氣候變化會議在12月15日結束，但基本上沒取得太大成果。（Reuters）

話回聯合國氣候變化會議，雖然與會各國同意收窄現時碳排放量與2015件巴黎氣候協定溫度目標的差距，但在重要的行動上卻受到巴西、中國、澳洲、沙特阿拉伯及美國的阻撓而未能取得任何成果。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）形容這次會議結果令人失望，認為各國錯失一個應對全球氣候暖化的機會。