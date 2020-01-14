【中美貿易談判】美財政部：中國不應被列為匯率操縱國

中美將於1月15日在白宮簽署第一階段貿易協議，美國財政部13日公布半年度匯率政策報告指出，中國不應再被列為匯率操縱國，並改為列入貨幣觀察名單。 彭博社同日較早前引述知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）政府計劃取消藉此移除兩國簽署協議的障礙。

美國財政部的報告指出，中國做出可以執行的承諾以壓抑競爭性貶值，並同意公開相關匯率及外部結餘的數據，作為第一階段貿易協議的一部分。

報告提到，人民幣曾在2019年9月初貶值至7.18人民幣兌一美元水平，其後在10月回升再至現時約6.93人民幣兌一美元水平。美國財政部認為，在這情況下，中國不應再被列為匯率操縱國。

惟報告指出，中國必須採取行動避免人民幣匯價持續疲弱，並且需要採取決定性措施再平衡經濟，允許更大的市場開放度，以強化長期經濟增長的前景。報告亦提到，隨時間發展，經濟基本面好轉及結構性改革將支持人民幣升值。

當局亦將中國與德國、愛爾蘭、意大利、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、越南和瑞士10個國家列入貨幣觀察名單。

中美擬於1月15日簽署第一階段貿易協議。美國財政部宣布，將中國剔出匯率操縱國名單（Reuters）

彭博社較早前報道引述匿名消息人士稱，財政部將會在即將公布的半年報告中作出有關決定。報道指，有關報告因中美第一階段協議的工作而被延遲公布。

報道引述知情人士稱，美國政府曾考慮過保留匯率操縱國的標籤，但最後決定將會對人民幣展開監督。財政部發言人未有回應報道。

美國財政部在2019年8月宣布將中國列為匯率操縱國，要求北京增加在處理人民幣時的透明度。報道引述知情人士指，有資料顯示中國人民銀行參與人民幣競爭性匯率貶值，支持了財政部的看法。

參議院少數黨領袖批「向中國投降」

有關報道登出後不久，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表態，猛烈批評特朗普政府的決定，形容是向中國投降。他在聲明中強調，中國事實上是匯率操縱國，但特朗普不幸地選擇和習近平主席屈服，而沒有保持對華強硬。