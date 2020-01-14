【中美貿易談判】中國官媒：貿易戰未結束　須保持平常心對待

時隔兩個多月後，針對中美即將簽署第一階段貿易協議，中國官媒《經濟日報》微信公眾號「陶然筆記」1月13日發文強調，中美貿易戰並未結束，中國必須保持平常心對待。

2019年10月11日，美國總統特朗普（右）在白宮會見赴美談判的中國國務院副總理劉鶴（左）時宣布，美中基本達成第一階段協議。（VCG）

「陶然筆記」稱，如果不出大的意外，持續近兩年的中美經貿磨擦，即將迎來首個階段性的結果，無論對中方或美方而言，加徵關税有望實現由升到降的轉變，這從美方挑起中美貿易戰至今還是第一次。

然而，文章強調，面對中美經貿磨擦這一極端複雜的局面，必須始終保持平常心，需要理性地去衡量各種利弊。

文章稱，應對處理外部的極限施壓，是非常考驗人的事情。敢於反擊的勇氣和能力，善於博弈智慧和定力，哪個都少不了，近兩年的歷程表明，在堅守核心利益的同時，把求同存異這條中美關係發展的寶貴經驗用好用活，才能真正有效地管控分歧，解決問題。

據美國《華爾街日報》1月11日報道，美國和中國已同意重新啟動旨在解決兩國經濟爭端的半年度對話，知情官員表示，有關美中全面經濟對話重啟的消息，將在1月15日宣布，作為兩國第一階段貿易協議簽署活動的一部分。

文章指出，中國守住平常心，需要冷靜地判斷形勢。一定要看到，貿易戰並沒有結束，美方對華加徵關税尚未完全取消，中方反制措施也依然在實施。