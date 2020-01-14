美司法部長界定佛州基地槍擊案為恐襲　21沙特學員遭遣返

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola）2019年12月6日發生槍擊案。美國司法部長巴爾（William Barr）2020年1月13日將事件定性為恐襲，並宣布21名正在美國受訓的沙特阿拉伯軍事學員將被遣返回國。

受訓中的沙特空軍成員沙姆拉尼2019年12月6日在美國彭薩科拉海軍航空基地內開槍殺死了3名美國士兵。圖為彭薩科拉海軍航空基地門外。（Getty Images）

到美國受訓的沙特空軍成員沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）2019年12月6日在美軍基地內開火，導致包括槍手在內4人喪生及8人受傷。

巴爾13日指，這是一個恐怖主義的行動，有證據顯示槍手被聖戰分子思想激發。他稱，沒有證據顯示其他沙特學員曾協助槍手，或事先知道槍擊案發生。

另外，巴爾指出，調查後發現被遣返的21名沙特阿拉伯軍事學員曾擁有兒童色情物品，或其社交媒體帳戶包含伊斯蘭極端主義或反美的內容。他表明，是沙特撤回該批學員，而不是美國正式開除他們。

槍擊案的調查人員嘗試取得槍手2部iPhone內的資料，但由於手機均被上鎖和加密，所以不成功。聯邦調查局已獲得法庭授權搜查該2部手機，並將它們送往維珍尼亞州（Virginia）匡蒂科（Quantico）的實驗室。