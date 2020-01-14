巴爾要求蘋果解鎖槍擊案疑犯手機

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空站12月6日爆發槍擊案。司法部長巴爾（General William）1月13日要求蘋果公司解鎖槍手兩部iPhone手機，為疑犯的極端行為提供更多線索。

美國司法部長巴爾要求蘋果公司解鎖槍手兩部iPhone手機。（美聯社）

到美國接受飛行訓練的沙特皇家空軍少尉阿爾沙姆拉尼（Mohammed Alshamrani）於美軍基地開火，導致三死八傷。

槍手兩部手機被未知密碼上鎖，同時經過加密。巴爾指出，蘋果公司未有提供實際協助，獲取手機的資料。根據巴爾和其他執法官員所指，槍手和警方駁火期間，曾經開槍破壞其中一部手機，另一部手機亦都損毀，但聯邦調查局（FBI）有能力修復手機。

根據聯邦調查局總法律顧問本特（Dana Boente）的信件，兩部手機分別為iPhone 7和iPhone 5，調查人員嘗試獲得手機資料但不果。當局已經獲得法院批准搜查手機，兩部手機目前已經送往當局的實驗室。聯邦調查局官員曾向其他聯邦機構和其他專家求助，同時也嘗試推測手機密碼，但不成功。

蘋果同日發表聲明，否認未有提供實際協助。公司表示，已經提供多方面的資料，包括iCloud備份、帳戶資料和有關交易的其他數據。公司也指，上周才得悉槍手有第二部手機，以及當局未能獲得手機資料。公司工程師已經與當局通話，提供額外技術支援，將繼續與調查人員合作。

司法部高官向美聯社透露，蘋果和聯邦調查局上周一直在討論問題，但未有向司法部指出公司是否有能力獲取手機資料。