【中美貿易協議】中國海關：2019中國進出口增長3.4%

中國國務院新聞辦公室1月14日舉行新聞發布會，海關總署副署長鄒志武，以及海關總署統計分析司副司長黃國華在會上介紹2019年全年進出口情況，2019中國進出口增長3.4%

2018年12月份中國外貿進出口下降，在2019年12月份則實現了兩位數的恢復性增長。（Reuters）

在中國國務院新聞辦公室在2020年1月14日舉行的新聞發布會上，談及2019年12月份中國外貿進出口增速達到兩位數的原因，海關總署統計分析司副司長黃國華分析了三個原因。

第一，2019年11月以來，中國製造業PMI連續兩個月擴張，帶動部分原材料和能源產品進口增加。比如，12月份鐵礦砂、銅礦砂、成品油進口量分別增加了17.2%、31.9%和10%，推高了進口規模。

第二，受國際市場價格上揚影響，部分大宗商品進口均價上漲。比如，12月份的鐵礦砂進口均價上漲了18%，在進口量增加17.2%的情況下，推動整個進口增長了1.5個百分點。

第三，中美經貿磋商釋放積極信號，企業信心上升。12月份，玩具、塑料製品、傢俱出口分別增長26.1%、22.7%和14.2%。海關總署每月對3000家外貿企業進行網絡問卷調查，其中11月和12月份的調查數據顯示，對未來兩到三個月出口形勢表示樂觀的企業數量在增加，12月份增加的數量達到2018年下半年以來的最高值。

此外，值得一提的是，2018年12月份中國進出口下降了1.4%。正因為2018年12月份的按年基數比較低，才凸顯了2019年12月份外貿得到了明顯增長。