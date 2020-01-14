中美達成貿易協議背後　美媒：特朗普女婿庫什納幕後牽線

中國與美國將在1月15日簽署第一階段貿易協議，外界期望這場持續近兩年的貿易戰有望暫告一段落。美國媒體的報道顯示，兩國在缺乏互信的基礎下，仍能簽署協議，幕後功臣可能是美國總統特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）。

美媒認為庫什納（左）在中美達成貿易協議一事上有功勞，圖為他與妻子伊萬卡（Getty Images）

《華爾街日報》引述消息人士報道，2019年11月中美談判膠着之際，為能夠直接了解特朗普想法，中國駐美大使崔天凱與庫什納交談，並告訴庫什納，中方認為美國提議削減關稅措施的幅度不足。

庫什納回應指「是時候解決分歧了」，否則美國就會在12月15日對中國約1560億美元進口商品加徵新關稅。庫什納向崔天凱建議，不要考慮降低關稅的問題，而是以假如不達成協議，會發生什麼的角度去想。

消息人士坦言，對於中國談判代表而言，特朗普反覆無常難以捉摸，庫什納的說話則至少提供確定性。他們亦意識到一個機會，即這份協議不會強迫中國作出華府長期以來要求的經濟政策改革。

關於這次貿易協議的內容，美國媒體Politico引述消息人士報道，中方將同意購買2000億美元美國商品中，包括750億美元的製成品、500億美元的能源產品、400億美元的農業產品，及350億美元至400億美元的服務業產品。

至於路透社則引述消息人士指出，根據中美即將簽署的第一階段貿易協定，中國承諾未來兩年增加購買近800億美元的美國製造商品、逾500億美元能源產品，以及約350億美元美國服務。