德國機械製造商持強硬態度　促重新考慮對華政策

對德國機械製造商來說，中國是最重要外國市場之一。但行業毫不吝嗇對中國的批評。德國《商報》（Handelsblatt）1月13日報道，德國機械設備製造業聯合會（VDMA）對中國持強硬態度，並要求德國和歐盟重新考慮對華政策。

德國機械設備製造業聯合會要求德國和歐盟重新考慮對華政策，因為中國技術發展迅速在很多領域不再是發展中國家，繼續享受國際貿易規則不公平。（視覺中國）

德國機械設備製造業聯合會發表立場聲明書，表達對於中國政府的強硬態度。聯合會表示，國家補貼等政策在很大程度上導致德中機械生產商之間的競爭不公平。聯合會呼籲德國和歐盟審查貿易政策工具，並「在必要時使它們適應中國的新形勢」。

《商報》指出，由於競爭對手中國日益強大，德方在中國的技術優勢正在下滑。德國機械設備製造業聯合會對外貿易負責人阿克曼（Ulrich Ackermann）在一份聲明中表示，中國在許多領域裏不再是發展中國家，因此，適用於德國和歐盟的國際貿易規則必須也適用於中國。

聯合會認為，德國和歐盟在總共七個貿易政策領域裏，有必要迫切跟上形勢。例如，就歐洲公司之間的合併問題來說，歐盟競爭法過於關注對歐盟消費者的後果，忽略競爭對手在全球市場上的地位。比如，德國西門子（Siemens）和法國阿爾斯通（Alstom）的火車部門被禁止合併。結果，歐洲供貨商在與規模更大的中國競爭對手中國中車競爭時，就陷入不利地位。

德國機械設備製造業聯合會要求歐盟有針對性地放寬合併監控，以打造歐洲冠軍。例如，可以通過部長特許，允許個別企業在常規程序外破例進行合併。

另外，聯合會批評中國不僅向國有企業，也向私營企業發放補貼，扭曲市場競爭，使德國機械製造商在全球競爭中處於不利地位。雖然世界貿易組織（WTO）成員有義務向相關委員會登記說明補貼一事，但事實上這種情況很少發生。因此，有必要改變世貿組織在相應程序中的舉證責任。