【武漢肺炎】世衛：新型冠狀病毒或有限度人傳人

世界衛生組織（World Health Organization）1月14日表示，中國出現的新型冠狀病毒或能夠「有限度人傳人」，將為大規模擴散做準備，並指出正在向全球醫院有關發布感染控制指引，應對可能出現的病毒傳播。

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泰國政府衛生部門1月13日表示，當地發現首宗武漢新型冠狀病毒的感染個案，患者為一名61歲中國女遊客，目前正在當地醫院隔離及留醫。個案是全球首宗在中國以外錄得的個案。

突發衛生事件規劃署理主管范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）於日內瓦的新聞簡報會指出，已經向全球醫院發出感染控制指引，應對可能出現的病毒傳播，包括一旦在醫療場所發生「超級傳播」的指引。她指出，要為大規模擴散做準備，形容是有機會發生。

武漢自去年底起出現不明肺炎。香港醫管局公布，截至14日中午，再增3宗懷疑個案，分別在瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院及基督教聯合醫院留醫，均沒有到訪過武漢濕街市。

本港累計有71宗懷疑個案，當中60人已出院，餘下11人仍然留院接受治療，全部情況穩定。至於武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例則有41宗。