13位白宮前發言人罕見聯合投書　促恢復每日例行記者會

白宮7位前發言人，以及國務院和國防部6位前發言人1月10日罕見聯合發表公開信，投書美國有線新聞網絡（CNN）專欄，呼籲現任白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）恢復每日召開例行記者會的慣例。

在特朗普政府之前，白宮例行記者會是數十年來的傳統，在前總統奧巴馬（Barack Obama）及喬治布殊（George W. Bush）任內，白宮和國務院幾乎天天召開記者會。該封公開信表示，例行記者會在軍事衝突期間「更加重要，美國人想知道最新進展並尋求真相，在社交媒體上，誇張謠言滿天飛，我們的敵人可能操控對他們有利的錯誤資訊。」

公開信又寫道：「為了這個原因和其他因素，國家必須及時且定期提供可靠的消息來源，這是擔任總統、閣員等高層政府官員發言人的基本責任。」

格里沙姆在新聞網站Axios上回應信件，稱「媒體史無前例地接近總統特朗普（Donald Trump），但他們仍不斷投訴，因為他們無法登上電視這個大舞台；他們並非在發掘消息，而是追求（登上螢幕）的一刻。這位總統所做的一切都並非按照常規，他改寫政治規則，他的新聞秘書和政政府內的所有人都反映出這一點」。

格里沙姆自從2019年7月接任總統特朗普的主要發言人後，從未舉辦一場記者會，而是決定接受對特朗普友善的新聞媒體訪問，如《霍士新聞》（Fox News），以及《一個美國新聞網》（One America News Network）。