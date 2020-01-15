【武漢肺炎】世衛：赴泰國女患者報稱常到街市　正追蹤接觸史

武漢市衛健委表示，在泰國被診斷患上新型冠狀病毒肺炎的61歲中國女遊客，證實為武漢市市民；世界衛生組織（WHO）周三（15日）在Twitter指出，該名患者報稱在武漢時經常出入一個街市，但就沒有去過與多宗個案有關的華南海鮮批發市場。

The patient reported a history of visiting a local fresh market in Wuhan on a regular basis prior to the onset of illness; however, she did not report visiting the Huanan South China Seafood Market from where most of the novel #coronavirus (2019-nCoV) cases were detected pic.twitter.com/XUMG8F4uyV — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020

世衛表示，該名患者表示上周日（5日）出現喉嚨痛及頭痛等症狀，於上周三（8日）與5名家庭成員飛往泰國旅行，在泰國機場被發現有症狀後送院治理；她參加的旅行團共有16人，世衛目前仍在調查其全面接觸史。世衛較早前稱，正跟泰國及中國的官員共同合作應對事件。

武漢市衛健委周三（15日）深夜亦回應指出，該名女患者正在泰國接受治療，病情穩定。當局已找到她的全部密切接觸者展開醫學觀察，目前無異常。