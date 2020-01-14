【武漢肺炎】世衞料或有限度人傳人　專家：或野味傳播鏈未清理好

內地武漢自去年底起，因新型冠狀病毒而出現不明肺炎。世界衛生組織（World Health Organization）今日（14日）表示，新型冠狀病毒可能出現（ may have been）「有限度人傳人」，將為大規模擴散做準備，並指出正在向全球醫院有關發布感染控制指引，應對可能出現的病毒傳播。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，病毒可能是有限度人傳人，亦可能是野味傳播鏈未清理好。他認為港府應加強人流篩查，並要求旅客填寫健康申報表。

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武漢當局：密切接觸者未有發病個案

武漢市衛生健康委員會昨日（13日）午夜指出，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院7例，在治重症6例，死亡1例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察187人，尚在接受醫學觀察576人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

世衞：需為大規模擴散做準備

世界衞生組織表示，武漢肺炎新型冠狀病毒或有限度人傳人，將為大規模擴散做準備。 武漢市衞生健康委組織曾於1月11日表示，自1月3日以來未發現新發病例，目前未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據。

何栢良稱，可能是有限度人傳人，亦可能是野味傳播鏈未清理好。他又稱，在2003年沙士爆發初期，流行病學調查顯示，在不同濕街市發生過多於一次的人傳人情況。就「有限度人傳人情況」，他認為港府應加強人流篩查，無論經航空、陸路或水路，都需確保每一名途經武漢抵港的旅客，能接受體溫檢測。他促港府慎重考慮馬上落實從武漢搭飛機抵港的訪客健康申報，要求旅客填寫申報表。

何栢良指，病毒可能是有限度人傳人，亦可能是野味傳播鏈未清理好。（資料圖片／盧翊銘攝）

武漢累計41宗病例

根據國家衛生健康委員會的通報，截至前日（12）午夜，武漢市無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，已治癒出院1例，無新增死亡病例報告。截至昨日，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院7例，在治重症6例，死亡1例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察76人，尚在接受醫學觀察687人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

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