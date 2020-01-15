【中美貿易協議】傳美國大選前維持不減關稅　華府澄清未達共識

中美將於1月15日簽署第一階段貿易協議，彭博社引述知情人士報道指，美國不會進一步削減對華關税，並可能會維持到美國大選之後。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Mnuchin）隨即發表聯合聲明指，中美雙方沒有就減少更多關稅達成協議。

報道引述知情人士稱，美國對約值3,600億美元中國進口商品徵收的關税，可能會一直維持到2020年11月美國總統大選之後，任何進一步降低關税的舉措都將取決於北京是否遵守第一階段貿易協定的條款。

報道引述知情人士說指，雙方同意在簽署第一階段協議至少10個月後，讓美國審查進展，並可能考慮進一步削減關税。報道指出，審查時間預計不會出現在協議文本中。

萊特希澤與姆努欽發表聯合聲明回覆記者表示，該協議所有部分都將會公開，除了一份詳細說明採購美國商品和服務金額的機密附件。聲明指出，中美雙方在未來削減關稅一事上沒有其他書面或口頭的協議，澄清相關報道絕對錯誤。

美國財經新聞台CNBC報道指，有關報道刊出後，股市出現了恐慌。布利克利諮詢集團（Bleakley）首席投資官布克瓦（Peter Boockvar）表示，有關消息並不令人意外，又認為在達成第二階段協議之前，關税不會被取消，又指關稅拖累貿易和製造業的增長。

美國目前對大約3,600億美元的中國商品徵收關税，分別是對2,500億美元的商品徵收25%的關税，以及對大約1,100多億美元的商品徵收7.5%的關税。

另外，美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示，第二階段協議可能要等到大選之後才能完成，他覺得這樣做能讓美國獲得更好的協議。他亦指出，對中國2500億美元商品徵收的關税是美國在第二階段協議談判中的籌碼。