「人權觀察」年報批林鄭拒獨立調查　斥中國威脅國際人權體系

國際組織人權觀察（Human Rights Watch）1月14日在紐約聯合國總部發表《2020年世界人權報告》指責中國對國際人權體系構成威脅，同時批評香港警察對示威者使用過分武力，特首林鄭月娥拒絕展開獨立調查。

這份長652頁的報告，封面用上香港示威集會的圖片，當中批評香港警方對示威者使用過分武力，增加限制集會自由，而特首林鄭月娥拒絕就警方濫權行為展開獨立調查。

「人權觀察」執行總監羅特（Kenneth Roth）表示，中國政府正對全球捍衞人權的體系發動歷來最猛烈的攻擊，批評以中國國家主席主習近平為首的中國政府在建構「奧威爾式（Orwellian）高科技監控國家」，並以精密的互聯網審查系統監控和壓制公開批評。報告亦批評中國對待新疆維吾爾族人的行為，形容北京政府在當地有如噩夢般的監控系統。

報告批評西方國家未有挺身指摘中國，呼籲民主國家合力抗衡北京，否則中國的行動將預示一個反烏托邦的未來，屆時將沒有人能逃過中國審查，國際人權系統將被弱化至不能再制止政府的高壓管治。

在報告發布的尾段，中國駐聯合國代表團人員邢繼盛不滿，並向記者表示中國絕不接受「內容偏頗而且捏造事實的年報」。他重申，香港是中國一部份，又指從羅特的言論便知道他早前被禁入境香港的原因。

羅特原定來港發表上述報告，但12日乘飛機抵港時，在沒有理由下被拒入境。他對此表示失望，認為反映北京打壓國際人權組織，呼籲各國政府抵制中方做法。