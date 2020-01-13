人權觀察行政總監來港被拒　原定發表涉華報告

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）1月12日表示，行政總監羅特（Kenneth Roth）原定來港發表年度報告，但被香港當局禁止入境，原因未明。

身為美國公民的羅特在Twitter發表影片表示，稱自己12日抵達香港國際機場後，被當局拒絕入境。他表示，自己來到香港，準備發表人權觀察組織新的世界報告，講述北京如何削弱國際的人權體制。他認為，這次遭到港府阻止進入香港，具體展現了問題，也反映有關情況日益嚴重，又認為當局沒有解釋他被拒入境的真實原因。

羅特原定於15日在香港舉行記者會，發表長652頁的《2020年度世界報告》（World Report 2020），檢視近100個國家的人權狀況。組織聲明指出，報告引言重點提及中國政府對國際人權體制侵犯的情況愈來愈嚴重。

羅特將改在美國當地時間14日於紐約聯合國總部發表有關報告。他過去曾多次來港，包括2018年4月來港發表一份關於中國職場性別歧視問題的報告。