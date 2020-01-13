人權觀察行政總監來港被拒　原定發表涉華報告

撰文：陳博悟
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國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）1月12日表示，行政總監羅特（Kenneth Roth）原定來港發表年度報告，但被香港當局禁止入境，原因未明。
身為美國公民的羅特在Twitter發表影片表示，稱自己12日抵達香港國際機場後，被當局拒絕入境。他表示，自己來到香港，準備發表人權觀察組織新的世界報告，講述北京如何削弱國際的人權體制。他認為，這次遭到港府阻止進入香港，具體展現了問題，也反映有關情況日益嚴重，又認為當局沒有解釋他被拒入境的真實原因。
羅特原定於15日在香港舉行記者會，發表長652頁的《2020年度世界報告》（World Report 2020），檢視近100個國家的人權狀況。組織聲明指出，報告引言重點提及中國政府對國際人權體制侵犯的情況愈來愈嚴重。
羅特將改在美國當地時間14日於紐約聯合國總部發表有關報告。他過去曾多次來港，包括2018年4月來港發表一份關於中國職場性別歧視問題的報告。
I flew to Hong Kong to release @HRW’s new World Report. This year it describes how the Chinese government is undermining the international human rights system. But the authorities just blocked my entrance to Hong Kong, illustrating the worsening problem. https://t.co/GRUaGh8QUb pic.twitter.com/iTHVEXdbwO— Kenneth Roth (@KenRoth) 2020年1月12日