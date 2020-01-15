女人贏不了大選？　民主黨初選辯論沃倫大力反擊桑德斯

美國民主黨1月14日舉行總統初選辯論。參議員桑德斯（Bernie Sanders）被指曾經說過女人不能於2020年勝出大選入主白宮，引起另一名參選人參議員沃倫（Elizabeth Warren）表示不認同。

沃倫和桑德斯在辯論結束後未有握手言和。（美聯社）

桑德斯和沃倫同為黨內進步派人物，也曾於競選早期承諾不會攻擊對方。桑德斯於辯論期間堅決否認曾經於2018年在私人會面向沃倫如此說。不過沃倫則表示不認同。她指出，桑德斯是她的朋友，不會在此與桑德斯爭論，但現時已經引出有關女人能否當總統的問題。

沃倫指出，辯論台上的男人合共輸掉十場選舉，而台上的兩名女人包括她自己和克洛布徹（Amy Klobuchar）卻勝出每一場參加的選舉。克洛布徹表示，她贏得每場選舉、每個地方、每次都勝出，也曾於「最紅」的地區勝出。她提到，2018年有女人勝出保守州份州長選舉，證明女人有力入主白宮。

辯論結束後，桑德斯向沃倫伸手，沃倫似乎拒絕與桑德斯握手。二人短暫交談，氣氛看來緊張。

民主黨全國首場初選將於2月3日在艾奧瓦州舉行。民意調查顯示，前副總統拜登（Joe Biden）、桑德斯、沃倫和印第安納州南灣市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）的支持度不分上下。