【美國大選】華裔楊安澤未獲得參加新一輪辯論資格

民主黨總統候選人初選第七輪辯論將於2020年1月14日在艾奧瓦州舉行，但是唯一的華裔參選人楊安澤（Andrew Yang）未能獲得參加這輪辯論的資格。

美國《政治報》2020年1月11日報道稱，民主黨全國委員會（DNC）1月11日宣布，六名參選人被邀請參加1月14日在艾奧瓦州舉行的總統候選人初選辯論。

他們分別是美國前副總統拜登（Joe Biden）、印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）、企業家斯泰爾（Tom Steyer）和參議員沃倫（Elizabeth Warren）。

報道稱，唯一的華裔參選人楊安澤參加了第六輪辯論，但是未能滿足DNC參加這次辯論的要求。

根據DNC在第六場辯論結束後最新調整的規則，辯論門檻進一步上調為：須在DNC認可的四個全國民意調查中達到5％的支持率，或者在兩個早期初選州的民意調查中達到7％，同時需要有至少分布在20個州的22.5萬名個人捐贈者。第七場辯論的資格申請窗口於1月10日關閉。

《政治報》報道稱，楊安澤輕鬆地達到了捐贈者門檻，但是未能滿足民調支持率的要求。

《華盛頓郵報》1月11日報道稱，只有白人參選人獲得了參加這一輪辯論的資格。

楊安澤1月12日在Twitter上說，希望大家一起努力確保他能夠參加2月份的辯論。「我們要讓他們看到，這個競選陣營是不可阻擋的。」

按照已確定安排，第八、九、十輪電視辯論將分別在新罕布什爾（2月7日）、內華達（2月19日）和南卡羅來納（2月25日）三州舉行，時間都在當州初選（2月11日、2月22日、2月29日）之前。