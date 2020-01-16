美官員：憂委內瑞拉貪污狀況　中國正削減經濟支援

中國被指正在減少對委內瑞拉的經濟支持，一方面或是北京對該國政府看法發生轉變，另一方面或是顧忌西方國家對委內瑞拉政府的看法。

據路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump）負責委內瑞拉事務的特別代表阿布拉姆斯（Elliott Abrams）1月15日對路透社表示，中國正在減少對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的經濟支持。

阿布拉姆斯還說，隨着中國在委內瑞拉經濟活動減少，馬杜羅及其所領導的社會主義政府，正在愈來愈多轉向俄羅斯及其石油巨頭「俄羅斯國家石油公司」（Rosneft），以求獲得維持其政權的財政支持。

中國此前向委內瑞拉提供大量經濟援助，兩國政府關係親近，圖為2018年9月14日，中國國家主席習近平會見到訪北京的委內瑞拉總統馬杜羅（右）。（Reuters）

關於北京為何減少對委內瑞拉的經濟支撐，而非選擇繼續加碼，阿布拉姆斯表示，北京對馬杜羅經濟管理不善和國家貪污腐敗情況日漸擔憂。有中國官員私下表示，委內瑞拉經濟形勢「一團糟」。

不過，阿布拉姆斯沒有提供委內瑞拉經濟形勢的細節，而只是說，2019年中國似乎沒有再向委內瑞拉提供新的貸款。

路透社報道稱，導致中國減少對委內瑞拉經濟支持的另一個原因，是華盛頓等數十個國家承認反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）而不是馬杜羅為委內瑞拉的合法過渡總統。