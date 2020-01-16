日本防衛大臣狠批中國要武力奪取釣魚島　要求改善狀況

日本政府對華態度出現不一，在宣布攜手為中國國家主席習近平訪日做準備達成一致同時，日本防衛大臣河野太郎1月14日再次對中國發出尖鋭批評。

武力奪取釣魚島

前往美國出席美日防長會談的日本防衛大臣河野太郎當地時間14日在一場演講中，再次對中國發出「尖鋭批評」，稱中國「企圖以武力強行奪取尖閣諸島（中國稱釣魚島）」，並表示日本不會坐視中國在南海的「軍事化行動」。

日本防衛大臣河野太郎1月14日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心CSIS演講。（Twitter@Jeffrey Ordaniel）

河野太郎14日在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）用英語發表演講時表示，中國艦船平均每個月3次進入尖閣諸島附近海域，中國顯然「企圖最終以武力強行奪取島嶼」。日本「強烈關注中國繼續企圖單方面改變東海、尤其是尖閣諸島附近海域的現狀」。

在演講中河野太郎還提到中國在南海開展活躍軍事行動，「企圖製造既成事實」，而日本不會對此視而不見。他呼籲國際社會制止中國，稱「讓中國繼續損害國際準則，受到負面影響的不會只是印太地區，而是擴展到世界各地」。並警告若中國蔑視自由、民主主義和法律秩序，國際社會應該攜手讓其付出相應代價。

恐危及習近平訪問

有關中國國家主席習近平2020年春季作為國賓訪日一事，河野太郎鑑於中國公務船駛入尖閣諸島周邊海域等情況強調，「有必要努力改善狀況，否則或許難以為訪問創造條件。」

河野太郎演講中還提及，目前日美軍事同盟關係史上最強，「能有力遏制中國強行侵佔日本島嶼」。

2020年1月14日，在華盛頓五角大樓，美國國防部長埃斯帕（左）為日本防衛大臣河野太郎舉行歡迎儀式。（AP）