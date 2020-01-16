【中美貿易協議】北京大規模採購美國產品承諾被指不切實際

根據中美雙方發布的聲明，中國承諾在未來兩年內至少再購買價值2,000億美元的美國農產品和其他商品及服務。但市場方面持續抱有懷疑態度。分析人士稱，中美協議設定了「難以實現」的採購目標，協議如何執行是個大問題。

2020年1月15日，美國總統特朗普（前右）與中國國務院副總理劉鶴（前左）簽署第一階段貿易協議。（AP）

北京能否做到？

彭博社1月15日報道，作為第一階段貿易協議的一部分，中國承諾再購買價值近950億美元的美國大宗商品。但市場並不確定。

1月15日，作為中美協議一部分的大部分原材料價格下跌，彭博商品指數下跌0.4%。市場的悲觀情緒與美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮發表的樂觀評論形成了鮮明對比。

聖路易斯獨立大宗商品交易員莫里森（Ken Morrison）在電話中表示：「簽署協議比較容易」，「對於中國將如何執行這一協議，我還沒有聽到一個合理的說法。」

中國承諾在未來兩年內購買總計320億美元的額外農產品，同時還將「爭取」再購買100億美元，這包括油籽、肉類、穀物、乙醇和棉花等。

中國還承諾在2020年和2021年進一步購買524億美元的美國能源，如液化天然氣、原油和煤炭。

不過，中美15日在華盛頓簽署的所謂第一階段協議並未具體說明中國是否會取消對大豆和液化天然氣等美國商品徵收的報復性關税。

彭博資訊（Bloomberg Intelligence）分析師瓦萊（Fernando Valle）表示：「他們將如何做到這一點，目前還不夠明確」，「只是一些大數字。」

市場持續懷疑

路透社15日也報道稱，分析人士和行業領袖表示，中美協議未能解決導致中美貿易衝突的結構性經濟問題，未能完全消除拖累全球經濟增長的關税，還設定了「難以實現」的採購目標。

根據白宮與中國商務部發布的聲明，該協議的核心內容是中國承諾在2017年1,860億美元的購買基準線基礎上，在未來兩年內至少再購買價值2,000億美元的美國農產品和其他商品及服務。

中國承諾包括524億美元的額外能源採購、777億美元的額外製造業採購、320億美元的額外農產品採購和379億美元的服務採購，總額為2,000億美元。

劉鶴表示，中國公司將「根據市場情況」，在未來兩年內每年購買價值400億美元的美國農產品。