美媒：特朗普威脅英法德指控伊朗違反核協議　否則加徵汽車關稅

美國《華盛頓郵報》1月15日引述知情歐洲官員報道，英國、法國和德國正式指控伊朗違反核協議一周前，特朗普政府向歐洲發出威脅。美國官員警告，如果三國拒絕啟動協議內的爭端機制，華府將向歐洲汽車徵收25%的關稅。

2018年5月8日，特朗普宣布美國將會退出伊朗核協議。（路透社）

報道指，一名歐洲官員形容美國利用關稅影響歐洲外交政策的舉動如同「敲詐」。報道提到，特朗普也曾經威脅加徵汽車關稅，不過目的是於美歐貿易關係中贏得更佳的條款，而非左右對方的外交政策。

歐洲過去數周已經暗示有意啟動爭端機制，所以不確定美國的威脅是否必要。美國視爭端機制對65天內重新制裁伊朗尤其重要，不過歐洲視為挽救協議的最後機會。一名歐洲高官透露，美國官員直接向倫敦、巴黎和柏林的官員發出威脅，而非透過駐華盛頓的大使館。

被問題有關關稅威脅時，一名美國高官向《華盛頓郵報》透露，華府表明《聯合全面行動計劃》（JCPOA，即伊朗核協議）是很差的協議。他承認，華府發出威脅前，歐洲已經傾向啟動爭端機制。

歐洲官員不滿特朗普的威脅使到啟動爭端機制的決定變得複雜。他們指出，原本已經計劃啟動機制，但特朗普的威脅幾乎讓他們改變主意，不想被視為華府的傀儡。