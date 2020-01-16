俄羅斯國家杜馬批准米舒斯京擔任總理

俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）1月15日宣布政府集體辭職後，俄羅斯國家杜馬（即下議院）16日批准米舒斯京（Mikhail Mishustin）為該國下一任總理。

在被提名為總理前，米舒斯京自2010年以來一直擔任俄聯邦税務局局長。（Reuters）

俄新社1月16日報道，俄羅斯國家杜馬批准米舒斯京為俄羅斯總理。報道稱，在公開投票中，有383名議員支持他的競選資格，沒有人反對，41名議員棄權。作為回應，米舒斯金感謝代表們的支持。

俄總統網站1月15日發布新聞公告說，普京（Vladimir Putin）與米舒斯京進行工作會談並提議對方擔任政府總理。徵得米舒斯京同意後，普京向俄國家杜馬提交了這一提名。

而在此之前，梅德韋傑夫向普京提出政府辭職請求。普京隨後簽署命令，批准政府辭職並決定由梅德韋傑夫臨時代行總理職責，同時責成辭職政府在新內閣成立之前履行自身義務。

俄羅斯經濟在遭受美國制裁後一落千丈，而在俄羅斯税務局局長位置上即將待滿十年的米舒斯京為國庫的充盈立下汗馬功勞。在2009年，俄羅斯税務官為國家預算帶來2.5萬億盧布，而在2019年前11個月，俄税收達11.2萬億盧布。每年税收都是正增長，米舒斯京功不可沒。

《共青團真理報》稱，米舒斯京早就躋身國家後備幹部人才庫。在2018年5月普京第四次當選總統組建內閣時，米舒斯京就有機會當負責經濟的副總理，不過後來馬克西姆阿基莫夫佔據這個位置。