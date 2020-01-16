【中美貿易協議】美媒指全球形勢仍不樂觀　次階段談判更艱難

美國媒體分析稱，預計中美第二輪談判將比「第一階段」談判更為艱難，兩國關係將持續緊張。此外，美歐貿易爭端及英國脱歐都有可能給全球貿易形勢帶來劇烈震盪。

2020年1月15日，美國總統特朗普（左二）和中國國務院副總理劉鶴（左一）在白宮共同出席了簽署美中第一階段貿易協議的儀式。特朗普並發表講話，稱這項具有歷史意義的協議朝着公平互惠貿易的未來邁出了重要的一步。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）1月15日發表分析文章稱，雖然美國與中國15日簽署第一階段貿易協議，但這並不意味着圍繞貿易的衝突和不確定性不會拖累今年的全球經濟。

中美第二階段談判將更艱難

美國副總統彭斯（Mike Pence）1月15日接受霍士商業新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，美中第二階段談判已經展開。

CNN評論稱，隨着中美貿易談判進入第二階段，兩國的緊張關係可能會持續到2020年。預計第二輪談判將比「第一階段」談判更為艱難。

文章稱，經濟學家、市場分析師和貿易專家對中美兩國能否在更實質性的問題上取得實質性進展持謹慎態度，比如華盛頓要求中國政府大幅降低其在中國經濟中的作用。

凱投宏觀（Capital Economics）分析師上月在一份研究報告中寫道，中美達成第一階段協議「並不標誌着緊張關係的結束」。

雙方仍將保持高額關税。彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for international economics）2019年 12月發佈的一份分析報告顯示，協議簽署後，美國從中國進口的約三分之二（價值約3,700億美元）的商品仍將被徵收關税。

該協會表示，超過一半的美國對華出口商品仍將面臨報復式關税。

此外，在中國電訊設備商巨頭華為公司被美國政府列入實體清單的問題上，兩國仍未解決分歧。

美歐大戰或箭在弦上

此外，歐盟與美國的貿易爭端也使這兩個西方超級經濟體之間的關係變得緊張。隨着英國試圖與其最大的出口市場歐盟建立一種新的關係，英國即將與歐盟決裂，隨之而來的是一系列的挑戰。

中國並不是唯一一個在貿易問題上與美國糾纏不清的世界主要經濟體。新關税將使華盛頓與布魯塞爾之間本已緊張的關係進一步升級。2019年10月，為了報復飛機製造商空中巴士（Airbus）獲得的政府補貼，特朗普（Donald Trump）政府對大多數歐洲葡萄酒徵收了25%的關税。

與歐洲達成解決這些問題的協議將是特朗普2020年的優先事項之一。即使談判開始，也可能因一系列威脅而偏離軌道，其中包括提高汽車關税，這將是「特朗普總統首次對談判進展緩慢失去耐心」。

隨着英國定於2020年1月31日脱離歐盟，英國也在尋求與歐盟達成一項貿易協議。這項計劃必須在今年年底前完成，否則將在英國與其最大的出口市場歐盟之間豎起貿易壁壘。

大多數貿易協定需要數年時間才能談判達成，但英國首相約翰遜（Boris Johnson）堅稱，他不會將談判延長到年底以後。這可能會影響英國達成全面協議的機會。

凱投宏觀（Capital Economics）首席英國經濟學家戴爾斯（Paul Dales）表示，圍繞英國未來貿易關係的不確定性，可能會抑制今年的GDP增長和英鎊走強。