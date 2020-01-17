何時開始第二階段談判 特朗普劉鶴表態截然不同

美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴1月15日在白宮簽署了第一階段貿易協議，但是對於中美第二階段的談判，特朗普和劉鶴的表態十分不同。

在當天的簽字儀式上，特朗普發表講話說，一旦第一階段協議生效，兩國會馬上開始第二階段的談判。

據悉，第一階段協議將在簽署的30天后生效，也就是2月14日正式生效。

與此同時，美國副總統彭斯（Mike Pence）15日在接受美媒採訪時說：「我們已經開始討論了第二階段的協議。」

但是劉鶴當天針對第二階段談判的表態與特朗普大為不同。劉鶴當天簽署完協議後，在下榻的賓館召開了記者會。

在被問及如何看待特朗普在1月15日的簽約儀式上說「第二階段的磋商馬上會啟動」的問題時，劉鶴回答說：「實際上，我們的表態非常明確。我們認為現在重在落實第一階段。」

劉鶴強調，現在要防止一種效應，「就是狗熊掰棒子。如果這件事沒有做完，馬上做另外一件事兒，可能兩頭都不撈好」。所以要先鎖定第一階段協議，「從第一階段的實際成果向大家證明：我們是可以合作的，而且能夠做好第一階段的實施。」如此一來，才能為未來的發展創造比較好的條件。

劉鶴說：「我不認為，馬上匆匆忙忙地開啟其它階段的工作是明智的選擇。我們希望等一等。」

特朗普2019年12月31日也曾發推文說，他將會訪華推動第二階段協議談判的啟動。美國媒體也指出，美國在中美第二階段經貿談判上似乎很迫切，中國則守口如瓶。中美經貿第二階段談判，如何進行，能不能進行，似乎都存在很大變數。特朗普的政治需要即使再迫切，性格再急躁，恐怕也不能一廂情願地推動中美第二階段經貿談判上軌，更何況第一階段協議簽署後的落實，正在被廣泛地關注。