美俄舉行戰略安全對話

美國及俄羅斯在1月16日就軍備控制以及減少在重大安全議題上發生誤解進行新一輪談話。

美國國務院1月16日說，美國和俄羅斯當天在奧地利首都維也納舉行戰略安全對話，目的是減少因為誤解而引致的衝突，以及雙方就軍備控制和戰略穩定等議題展開討論。

美國國務院當天在一份聲明中說，負責國際安全和不擴散事務的助理國務卿克里斯托弗・福特（Christopher Ford）與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergueï Riabkov）率團在維也納舉行美俄戰略安全對話。

內文指出：「美國及俄羅斯的代表討論核庫存以及策略、危機、軍備競賽穩定性、軍備控制的角色以及未來可能的情况，包括超越單純的雙邊形式的重要性。」特朗普政府在推動擴大軍備控制協議，想將中國包括在內，惟北京政府對此反應冷淡。

聲明指出，雙會在短期內展開涉及更詳細內容的專家級會議，就一些議題進行討論。

美俄2010年簽署的《新削減戰略武器條約》（START）會在2021年到期，它旨在限制美俄兩國部署的核彈頭和運載工具數量。美俄《中程導彈條約》（INF Treaty）2019年失效後，《新削減戰略武器條約》成為兩國間唯一的軍控條約。俄方已多次表示願意在不設前提條件下延展條約有效期，但特朗普政府已暗示會讓它成為過期。