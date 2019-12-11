蓬佩奧稱軍控對話應納入中國　外交部：堅決反對

12月11日，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者問，美國國務卿蓬佩奧同拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行會談並共見記者時稱，當今時代威脅戰略穩定的不僅是導彈、潛艇，也包括其他武器，軍控對話應予以擴大，納入中國，中方對此有何評論？

對此，華春瑩回應稱，中方已多次重申，無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」立場十分明確，也得到了包括俄羅斯在內的國際社會廣泛理解，美方在核裁軍問題上不斷拿中國說事，藉此逃避和轉嫁核裁軍責任，中方對此堅決反對。

華春瑩表示，中方認為，作為世界上擁有最大和最先進核武庫的國家，美國應切實履行其核裁軍特殊責任，回應俄羅斯有關延長新《削減進攻性戰略武器條約》的呼籲，並進一步削減其龐大的核武庫，為其他核武器國家加入多邊核裁軍談判創造條件。

華春瑩指出，如果美國真正關心全球戰略穩定，就應當停止當前毀約、「退群」的做法，停止破壞全球戰略平衡與穩定的消極舉措，停止渲染大國競爭和對抗，立即回到多邊主義的正確軌道。

此外，華春瑩還強調，中方一貫致力於維護國際軍控與防擴散體系，致力於推進國際軍控和載軍進程，致力於維護全球戰略平衡與穩定，中方願與各方一道繼續在裁軍談判會議、五核國機制等框架內加強溝通與協作。就事關全球戰略穩定的廣泛議題進行討論，為國際和平安全作出積極貢獻。

據悉，中方不只一次拒絕「中美俄三邊軍控談判」。早在5月份的中國國防部例行記者會上，發言人吳謙直接回應稱中國不參加此談判 。而中國外交部發言人耿爽5月6日回應記者提問時，也明確表示中國不會參加任何三邊核裁軍協議的談判。