【伊朗誤擊烏航】杜魯多：伊朗應將飛機黑盒送到法國分析

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）1月17日呼籲伊朗將被擊墜客機上的黑盒送到法國作進一步分析，並認為德黑蘭方面需要為事件負全責。

加拿大總理杜魯多認為，伊朗需要在烏克蘭國際航空客機被擊落一事負上全責，並呼籲德黑蘭方面將涉事飛機的黑盒送到法國分析。（Reuters）

杜魯多表示，伊朗沒有足夠的技術專家和設備，無法在短時間內分析受損的黑盒，因此認為最好的方法是將它送到少數擁有相關設施的國家如法國進行分析。

烏克蘭國際航空PS752客機在1月8日原定由德黑蘭飛往基輔，但在起飛後不久墜毀。伊朗當局在三日後才承認軍方錯誤將客機擊落，令機上176人無辜喪生。

這批遇難者之中，有57人是加拿大公民，杜魯多指有另外29人是當地居民，並表示渥太華政府已經向每個遇難者家屬發放2.5萬加元作為緊急援助金，協助他們處理善後工作，但強調伊朗最終需要為事件負上全部責任，以及向他們作出賠償。

杜魯多亦稱，預計首批死者遺體會在未來數日運抵加拿大。

另外，加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）同日於阿曼（Oman）與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）會面，後者對這宗慘劇感到非常遺憾，雙方討論調查安排和賠償等問議題。