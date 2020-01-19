中緬發布聯合聲明：將推動兩國經濟走廊轉入實質階段

中緬兩國1月18日發布了關於中國國家主席習近平訪問緬甸的聯合聲明，該聲明共包括13項內容並涵蓋兩國外交關係，經濟合作、地區安全等方面。

當地時間1月17日，中國國家主席習近平（左）與緬甸總統温敏進行了會談。（AP）

中國官方通訊社新華社1月18日消息指，在中國國家主席習近平結束對緬甸的國事訪問後，中緬雙方發布了關於此次訪問的聯合聲明，該聲明共包括13項內容並涵蓋兩國外交關係、經濟合作、地區安全以及雙方關注的緬甸若開邦人道主義狀況等方面。

聲明指出，雙方高度評價中緬關係並對建交70年來兩國所共同倡導和踐行和平共處五項原則感到滿意。在中緬建交70周年之際，雙方同意深化兩國全面戰略合作伙伴關係並就兩國下一階段各領域交往合作進行了系統規劃和部署，進一步鞏固政治互信並加強戰略溝通，推動兩國立法機構、政黨、地方之間開展友好往來。

雙方同意加強共建「一帶一路」合作，推動中緬經濟走廊從概念規劃轉入實質建設階段，重點推進皎漂經濟特區、中緬邊境經濟合作區、仰光新城三端支撐和公路鐵路、電力能源等互聯互通骨架建設，此外雙方將繼續發揮中緬經貿和技術聯委會等政府間合作機制在深化兩國經貿、農林、產能等領域內的作用。

聲明還指出，中方堅定支持緬甸走符合自身國情的發展道路以及緬甸在國際舞台維護正當權益以及維護發展穩定大局的努力，緬方則重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中國不可分割的部分並支持中方處理相關問題的舉措。

在若開邦人道主義狀況方面，中方支持緬甸在推進若開邦和平、穩定和發展方面的努力，中方重申將為緬甸持續改善若開邦避亂民眾遣返安置條件進一步提供力所能及的幫助。緬方則重申將根據緬甸和孟加拉國達成的雙邊協定接收通過驗證的避亂民眾並對中方的理解和支持表示感謝。

據了解，中國國家主席習近平於2020年1月17日至18日對緬甸進行了國事訪問，期間他與緬甸總統温敏（Win Myint）以及該國國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）分別舉行了會晤，期間總統温敏表示緬方堅定恪守一個中國原則並尊重中國在香港、澳門實行的一國兩制方針。

另一方面，2015年2月，緬甸東北部地區果敢再次爆發武裝衝突，此後中緬邊境地區多次發生緬甸軍機越境事件。

同年3月13日，有緬甸軍機將炸彈落入中方境內，造成雲南省當地5名村民死亡，8名村民受傷，中國方面表示對此高度關注，中國軍方將防空導彈以及殲7戰機等部署在兩國邊境地區。

隨後的4年緬甸果敢地區仍時有衝突發生，根據中國領事服務網公布的消息顯示，自2017年3月11日起，中國外交部根據緬北安全形勢已連續7次發布關於本國公民暫勿前往該地區的安全提醒，最近的一次有效期持續至2019年12月31日。