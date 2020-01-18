習近平訪問緬甸帶來投資計劃　中緬關係友好背後存三大問題

中國國家主席習近平1月17日至18日對緬甸進行國事訪問。分析人士稱，雖然當前中緬兩國人文交流密切，經濟合作勢頭良好，但也有三個癥結有待突破。

緬甸國務資政昂山素姬和到訪的中國國家主席習近平會面。（美聯社）

中國將為皎漂港（Kyaukphyu port）項目投資13億美元，港口將成為北京通往緬甸西部若開邦（Rakhine）附近印度洋深海港口的門戶。

港口旁雙方還將計劃建立服裝和食品加工廠組成的大型工業園區。中緬官員表示，項目將提供大量就業機會。報道指，如果項目確實能創造福利，吸引羅興亞難民前來就業，將有助穩定若開邦局勢，也對中國有利。

一旦孟加拉灣的皎漂港完工，將為北京提供另一條通往中東的石油和天然氣供應渠道，几輸送至中國西南雲南省昆明市。

中國60%以上的石油和天然氣供應來自中東和非洲的供應商，近80%的石油和天然氣通過連接印度洋和南中國海的馬六甲海峽輸送，中緬管道的興建可以緩解中國對馬六甲海峽的過度依賴。

澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）智庫亞洲力量和外交項目主任勒馬耶（Herve Lemahieu）認為，中國為緬甸帶來想要獲得的利益。他表示，中國還可能在幕後發揮作用，在緬甸軍方和國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）政府之間就羅興亞人和其他衝突問題進行斡旋。

在中緬雙邊關係朝着不斷利好方向發展的形勢之下，中國社會科學院專家徐麗萍指出中緬外交關係的三個難點所在。

第一，緬甸是否會支持習近平建立人類命運共同體而作出的外交努力。徐麗萍稱，如果雙方計劃簽署「一帶一路」協議，那就意味着緬甸接受中國的和平崛起。

第二，習近平也會尋找緬甸在東盟的支持，消除其他成員國對於南海擴張引來的批評。第三，中國還希望重新談判在緬甸最大的投資項目之一——36億美元的密松大壩項目。2011年，由於公眾的強烈反對和環境問題，項目被緬甸叫停。

倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾鋭生（Steve Tsang）表示，中國現在需要確保昂山素姬站在同一陣線，並擁抱「一帶一路」政策。