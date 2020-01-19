普京暗示他不尋求總統無限期連任

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）當地時間1月18日在與退伍軍人會晤時表示，蘇聯時代的領導人直到其掌權的最後一天都沒有提出關於權力移交的必要舉措以保證國家穩定，因此如今的俄羅斯不會做同樣的事。

俄羅斯總統普京現年68歲，他被外界認為是自2000年以來俄羅斯實際上的最高領導人。（AP）

據俄羅斯塔斯社當地時間1月18日報道，俄羅斯總統普京當天在聖披德堡與二戰退伍軍人會晤時表示，蘇聯時代後期所施行的領導人職務終身制沒有實現好國家權力交接以及維護國家穩定的任務，而該言論是在他提名米舒斯京（Mikhail Mishustin）擔任下一屆俄羅斯總理並且該提名獲俄羅斯國家杜馬批准後作出的。

報道稱，在當天舉行的會晤上有一名資深退伍軍人要求普京解答一些與憲法有關的問題，其中包括總統權力以及任期等。

對此普京表示，他很了解很多人都關心俄羅斯社會穩定以及國家內外部形勢穩定，但如果（俄羅斯）回到上世紀80年代的典型情況，那將會是「十分令人震驚的」，因為當時接連執政的（蘇聯）領導人直到其掌權的最後一天都沒有提出關於權力移交的必要舉措，所以他認為如今的俄羅斯寧願不回到那個年代。

報道指出，普京在他15日發表的國情諮文中表示，他同意同一個人連續擔任國家元首不得超過兩個任期，儘管這個問題對他來說「並不重要」，並且他在去年年底的記者會上也發表過類似言論。

據瞭解，當地時間1月15日俄羅斯總統普京曾向俄議會上下兩院發表國情諮文並且提議通過修改憲法擴大議會權力，同天時任俄總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）宣布俄政府決定全體辭職以配合修憲。

另一方面，俄羅斯新任總理米舒斯京2010年曾出任俄羅斯税務局局長並且在俄政府其他部門以及金融機構任過職，他在2019年曾對媒體表示，俄羅斯需要適應當下的數字科技和人工智能時代並且指出該國正在進入第四次工業革命。