普京修憲加大國會權力　俄羅斯總理梅德韋傑夫請辭改任要職

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）1月15日向聯邦會議發表國情咨文，提出修憲加大國會權力。總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）同日宣布，俄羅斯政府全體辭職。

俄羅斯衛星通訊社報道，梅德韋傑夫在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向聯邦會議發表國情咨文後說，政府將全體請辭。普京對政府成員的共同努力表達感謝，並說：「儘管不是所有事情的都得到解決。」

梅德韋傑夫表示，普京總統在國情咨文中提到的關於憲法修訂等內容，經討論通過後將對權力平衡和行政、立法、司法領域都產生重大影響。因此，俄羅斯聯邦政府應該給總統做出一切必要決定的機會。在這種情況下，梅德韋傑夫認為根據《俄羅斯聯邦憲法》第117條，俄羅斯聯邦現任政府應該辭職。

梅德韋傑夫轉任俄聯邦安全會議副主席

俄新社報道，普京表示將增設俄聯邦安全會議副主席一職，由梅德韋傑夫出任。普京感謝本屆政府的工作，並要求梅德韋傑夫的內閣繼續工作，直到新內閣組成。

普京提議修憲下放權力

普京同日較早前發表國情咨文，提議全國投票修改憲法，下放權力給予下議院國家杜馬選出總理，而非由國家元首委任總理再經議會通過。

普京說：「我認為有必要就所提出的一攬子《俄羅斯聯邦憲法》修正案進行公民投票。只有根據投票結果才能做出最終決定。」

普京也提到有關俄羅斯總統的連任制度，表示同意限制不能連續出任超過兩個總統任期。普京稱，「我知道，我們社會正在討論一項憲法規定，即同一個人不應連續超過兩個任期擔任俄羅斯聯邦總統一職。我認為並非基本問題，但我同意。」

此前，俄羅斯政界一直存在一個顯要問題，也即「普京離任之後，該由誰填補權力真空？」如今倡議削減總統權力，由杜馬和聯邦安全會議的集體權利頂替，意味着俄羅斯開始着手普京離任後的安排。