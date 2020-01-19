【武漢肺炎】世界衛生組織確認病毒有限度「人傳人」

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）1月19日表示，依最新分析，「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）是有限度人傳人，正密切監測評估人際傳播範圍，將視發展必要時召開緊急會議。

農曆新年期間中國國內旅運頻繁，加上正值春運假期，已有輿論表示擔心倘若武漢新型肺炎病毒能人傳人，可能會導致加快蔓延。圖為旅客在新年期間於上海虹橋火車站等候上車的資料圖片。（Reuters）

WHO發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）19日以電郵回覆中央社記者詢問關於病毒傳播問題，說明根據最新訊息與WHO的分析，有證據表明2019－nCoV是有限度的人傳人，這與其他呼吸系統疾病，尤其是其他冠狀病毒爆發的經驗一致。

亞沙雷維奇表示，雖然尚無明確證據表明人際之間存在持續傳播，但目前也沒有足夠證據來評估人傳人的整體範圍， 這是WHO正在密切監測的問題之一。

他強調，如果情況需要採取行動，WHO可以在短時間內召集緊急會議研商。

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組織在其網站上也針對2019－nCoV提出一些說明，在治療方法方面，表示目前新型冠狀病毒所致疾病沒有特異治療方法。但許多症狀是可以處理的，因此需根據患者臨床情況進行治療。

WHO也呼籲大眾加強自我防護，建議保持手部衛生，儘可能避免與任何表現出有呼吸道疾病症狀（如咳嗽和打噴嚏等）的人密切接觸。

世界衛生組織14日指出，中國出現的新型冠狀病毒或能夠「有限度人傳人」，目前主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。組織將為大規模擴散做準備，並指出正在向全球醫院有關發佈感染控制指引，應對可能出現的病毒傳播。但在同日稍後時間世衛在社交網站專頁上指出，未有證據顯示會有限度「人傳人」，不過對於病毒傳播模式，未有定論；當病人有呼吸道徵狀時，是否涉及「人傳人」，一直都值得關注，因此需要進一步調查。

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