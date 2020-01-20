韓聯社：美軍戰略武器紛紛臨近朝鮮半島引關注

在朝鮮外相換人，政治格局迎來一輪洗牌之際，美國開始向朝鮮半島近海和海軍第七艦隊的作戰地區出動多種戰略武器，引人關注。

羅斯福號航母赴亞太

韓聯社19日報道，美軍羅斯福號航空母艦羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）打擊群1月17日駛離加州聖迭戈（San Diego）啟程開赴亞太，預計將在第七艦隊的作戰地區——西太平洋等海域執行任務。

該航母打擊群包括導彈驅逐艦「平克尼」號（DDG-91）、「拉塞爾」號（DDG-59）和「漢密爾頓」號（DDG-60）等。

「平克尼」號搭載第7代「宙斯盾」系統，具備洲際彈道導彈攔截能力。美軍亦已派出WC-135W核偵察機飛抵美國駐沖繩嘉手納基地（Kadena Air Base），但其背景尚不得而知。

報道引述部分觀點指出，美方此舉可能意在向朝鮮施壓，同時在亞太地區擴大軍事影響力以牽制中國等。專家們則認為，這些戰略武器可能以多項目的執行任務，而非以某個特殊目的出動，但只要一有指令，便可投入作戰。

韓國國防安全論壇對外合作局局長文成默表示，美方此舉並不是針對朝鮮某種軍事徵兆而採取的行動，而是很有可能提前防止朝鮮發起挑釁。