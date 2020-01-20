韓媒：朝鮮任命強硬派李善權接替外相　是向美國象徵性施壓

韓國《東亞日報》1月20日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩將一直負責與美國進行無核化談判的代表性「美國通」李勇浩的朝鮮外務相一職，交給對美對韓強硬派、祖國和平統一委員會委員長李善權。

李善權（左）接任朝鮮外務相一職，圖為李善權2018年出席朝韓高級別會晤的場面。（新華社）

朝鮮的「外交元老」、勞動黨中央委員會副委員長兼國際部長李洙墉也由曾任駐俄羅斯大使的金亨俊接替。

報道稱，2019年底在黨中央全會上針對華盛頓宣布正面突破的金正恩，以破格撤換外交雙指揮塔的籌碼，向美國明確發出了「先保障體制、後無核化」的信息。

韓國政府當局19日透露，朝鮮上周末向外國駐平壤大使館通報說，外務相從李勇浩換成了李善權。這一更迭是自2016年金正恩擔任國務委員會委員長之後4年來的第一次。

李善權出身於軍方，曾擔任韓朝軍事工作會談代表，他曾作為祖國和平統一委員會委員長率領朝鮮高層代表團，主要負責韓朝談判。

據悉，李勇浩曾與對美具體事務總負責人、外務省第一副相崔善姬一同指揮兩次朝美首腦會談，之所以被撤職是因為朝美對話陷入膠着狀態。總管朝鮮外交的李洙墉也被排除在由黨領導層總成的「抗日遊擊隊一世」黃順姬的國家葬禮委員會名單之外，被確認已遭撤換。

金正恩撤換李洙墉、李勇浩，提拔幾乎沒有外交經驗的李善權為外務相，可以解釋為，如果美國總統特朗普不採取保障朝鮮體制等令人滿意的相應措施，無核化談判就不會進行。

韓國朝鮮大學院大學教授梁茂進（音譯）表示：「軍方出身的強硬派李善權被提拔為外務相是非常罕見的」，「這是向美國施壓的象徵性措施，是在打開同美國對話之門的同時，貫徹『先保障體制、後無核化』的原則」。