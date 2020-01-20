利比亞輸油管關閉油田緊隨其後　德國柏林和平峰會蒙上陰影

利比亞國家石油公司（National Oil Corporation）1月19日表示，效忠軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）的「利比亞國民軍」（Libyan National Army，LNA）關閉一條通往海岸的油管之後，該國位於西南部的最大油田以及第二大油田開始關閉，情況可能導致該國財政發生嚴重問題，亦對19日在德國柏林舉行的和平峰會蒙上陰影。

多國領袖1月19日在德國柏林舉行利比亞和平峰會，出席者包括美國國務卿蓬佩奧及中國中央外事辦主任楊潔篪等。包括圖中左起土耳其總統埃爾多安、法國總統馬克龍、德國總理默克爾及聯合國秘書長古特雷斯亦有份出席。（AP）

國家石油公司表示，利比亞國民軍麾下的守衛19日關閉了通往港口城市Zawiya的油管，迫使國家石油公司限制El Sharara與El Feel油田生產。El Sharara油田每天生產約32萬桶。El Feel油田則日產約7萬桶。



半島電視台19日在報道中引述記者阿卜杜勒－瓦希德（Mahmoud Abdelwahed）在的黎波里（Tripoli）報道稱，利比亞東部的情況仍然非常混亂，4個主要運油碼頭都被親哈夫塔的示威者封鎖，當中包括武裝組織以及民兵。他說如果兩大油田被封，利比亞會失去大部分的原油產能，因為5個在哈夫塔部隊控制的主要運油碼頭現時都被封鎖。

國家石油公司發言人表示，除非解除封鎖，否則該國石油產出會在數天內從日產120萬桶減至日產7.2萬桶。這將對的利比亞造成打擊。該國依靠出口石油的收入應付開支。

自從利比亞強人領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）2011年被叛軍槍決後，這個盛產石油的北非國家陷入持續8年多的內戰。位於該國西部的首都的黎波里政府是受聯合國承認，由總理薩拉奇（Fayez al-Sarraj）領導的民族團結政府；盤據東部城市圖卜魯格（Tobruk）的，則是由軍頭哈夫塔領導的利比亞國民軍。哈夫塔在一些外國盟友支持下對的黎波里發動攻勢，而土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）則出兵支持民族團結政府對抗利比亞國民軍，導致這場內戰亦變成涉及多個國家的代理人戰爭。

一周前俄羅斯莫斯科舉行談判，俄羅斯及土耳其試圖斡旋利比亞交戰雙方停火，但哈夫塔退出和談。與此同時，在利比亞東部石油港被關閉的情況下，該國衝突17日加劇。當外界在注視柏林峰會能否讓和談重啟之際，外交人員擔心利比亞東、西兩方的勢力會利用任何平靜時期對前線補給。