英媒：ISIS領袖死後2個多月　新頭目確認是「強硬老將」沙爾比

英媒1月20日引述來自兩個情報機構的官員報道稱，已確認極端組織ISIS的新領袖是沙爾比（Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi）。

英國媒體1月20日引述兩個情報機構的官員的報道稱，確認極端組織ISIS新領袖是沙爾比袖。（英國《衛報》網站截圖）

《衛報》20日引述兩個情報機構官員報道稱，沙爾比是ISIS的創始成員之一，以及曾領導組織奴役伊拉克雅茲迪人的行動，以及負責監督組織在全球各處的行動。

該報在10月已知道沙爾比在ISIS領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死亡後數小時被任命為新領袖。ISIS發言人2019年10月31日發布錄音，證實其領袖巴格達迪已死，並公布其繼任者是庫雷希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi）。那是一個組織內其他高級領袖以及其他情報機構都認不出的名字。

極端組織ISIS領袖巴格達迪2019年10月27日在美軍的突襲行動中引爆炸彈背心身亡。（AP）

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美軍狙擊巴格達迪的行動結束已近3個月後，地區及西方國家特工已就沙爾比拼湊出一個比較全面的畫面——他處於ISIS決策的核心，以及是當中的先驅者。特工們亦將他刻劃成一個跟巴格達迪一樣冷酷無情的老將，對這個極端組織的忠誠是堅定不移。