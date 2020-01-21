韓媒：中國或已「放行」赴韓旅遊　「限韓令」將正式鬆綁

中國的最新媒體報道，在農曆新年假期期間，韓國是中國人的熱門旅遊目的地。對此，韓媒稱，這是「限韓令」解綁的重要標誌。

中國《環球時報》1月20日發表一篇文章稱，韓國是中國人農曆新年假期的首選目的地之一。

習近平將於2020年上半年對韓國進行國事訪問，這加速中韓關係進一步恢復。（新華社）

報道稱，根據旅行社數據顯示，在春節期間，韓國在受中國人歡迎的海外旅遊勝地中排名第四。其次是新加坡，馬來西亞和泰國。

韓聯社此前報道稱，中國遊客在1月1日至16日在韓國新世界百貨商店的消費比2019年同比增長了46.5％。特別是，新世界的明洞總部在此期間的中國遊客消費量按年增長了75.9％。

另一位來自深圳的市民表示，「過去三年，我曾出差到韓國的幾個城市。我認為，2019年以來，中韓關係基本上已基本恢復，中國遊客正在返回韓國」，「中國人喜歡在韓國購買奢侈品和化粧品」，「支付寶微信支付在中國的免税店付款很方便。許多商店都向中國人提供10％的折扣」。

韓聯社21日報道稱，前往韓國的中國遊客人數從2016年的607萬減少到2017年的414萬，但是在2019年，大約600萬中國人到訪韓國，往日的旅遊「盛況」正在恢復中。

在確定中國國家主席習近平將於2020年上半年訪問韓國的消息後，最近有5,000多名中國公司員工參觀了由樂天集團運營的樂天免税店，標誌着「限韓令」正式鬆綁。

中國青年旅行社首席品牌經理徐少雷透露，「中國人來韓國的主要因素是相似的文化背景，多樣化的購物資源、韓流等」，「旅遊業是兩國文化交流的重要組成部分，是兩國之間的重要共識」。