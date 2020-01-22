美參議院開始正式審理特朗普彈劾案

美國國會參議院2020年1月21日下午開始正式審理針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案，首日焦點是就彈劾案審理流程決議草案進行辯論和投票。

根據參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）當天正式提交的決議草案，彈劾案審理主要包括開案陳述、交叉提問、參議院就是否傳喚更多證人或檢視更多證據進行投票表決等階段。

決議草案規定，在1月22日開始的開案陳述中，作為控方的眾議院民主黨「管理人」和作為辯方的特朗普律師團隊將各有最多24小時陳述時間，限在三個審理日內使用完畢。雙方陳述後，參議員作為陪審員，可對控辯雙方進行交叉提問，提問總時長不超過16小時，但沒有限定天數。

決議草案還規定，在提問階段結束後，控辯雙方將各有兩小時陳述時間。之後，參議院將就是否准許控辯雙方各自傳喚更多證人或檢視更多證據進行討論和表決，然後依照彈劾案審理規則處理其他動議。在各項討論結束後，參議院應就眾議院呈交的兩項彈劾條款分別進行投票。

針對決議草案，參議院少數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）指責麥康奈爾在「掩護」特朗普，表示將提交修正條款。麥康奈爾則表示，參議院共和黨人有足夠票數否決民主黨人的修正條款並確保決議草案獲得通過。美國多家媒體認為，麥康奈爾提交的決議草案所規定的彈劾流程對白宮有利。

也有媒體稱，民主黨贏得了一些勝利。美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站1月21日報道稱，21日下午，參議院民主黨人贏得了對特朗普彈劾審判規則的兩項關鍵修改。

報道稱，這些改變將允許雙方在三天內展開辯論，而不是像麥康奈爾最初提議的兩天。這些變化還將自動將2019年秋天眾議院彈劾特朗普調查的全部記錄作為證據。

報道指出，這最後一刻的變化出人意料。舒默的發言人說，在參議院民主黨人和公眾的巨大壓力下，麥康奈爾參議員對參議院彈劾審判的決議做了兩處修改。

據悉，2019年12月18日，美國國會眾議院表決通過兩項彈劾條款，指控特朗普濫用職權和妨礙國會。特朗普成為美國曆史上第三位遭眾議院彈劾的總統。按照美國憲法，參議院對彈劾案進行審理，彈劾罪名須獲參議院至少三分之二成員即67名參議員投票贊成方能成立。目前，參議院由53名共和黨人、45名民主黨人和兩名通常與民主黨人共同投票的獨立參議員組成。目前普遍預計，共和黨控制的參議院將宣布特朗普無罪。