【一分鐘看世界】武漢肺炎再擴散、特朗普彈劾冀甩身、達沃斯揭幕

今天是1月22日，星期三。 新一天的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

武漢肺炎再擴散

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，至目前為止，韓國、日本與泰國等已發現相關病例；菲律賓亦發現疑似病例。世衛（WHO）發言人表示，新型冠狀病毒在未來幾日很有可能於中國其他地區甚至其他國家擴散；一名專家接受美國傳媒訪問時表示，一批世衛職員已身在武漢視察環境，稱至少出現部分人傳人情況。美國國家過敏及傳染性疾病研究所正研究針對這種病毒的疫苗，或需時一年……（按此閱讀更多）

日本機場貼出告示，要求往返武漢的旅客若出現病症應即時主動申報。（Reuters）

彈劾特朗普

美國參議院就總統特朗普（Donald Trump）的彈劾審議將在1月21日稍後時間開始，代表特朗普的律師團隊在參議院開庭前提交文件，要求即時裁決特朗普無罪，並批評彈劾是對美國憲法的侵害……（按此閱讀更多）

美國參議院就總統特朗普的彈劾審議將在1月21日開始。（Reuters）

達沃斯論壇揭幕

一年一度在舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）1月21日在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）揭幕。美國總統特朗普前往參加並發表演講，他更在Twitter上寫道：「美國現在是宇宙第一」。不過，伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）就以主辦組織「突然改變」會議安排為由取消出席……（按此閱讀更多）

哈里梅根自由了？

哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan Markle）放棄「殿下」名銜後，哈里1月21日早上抵達加拿大與妻兒團聚，準備展開新生活。而身在溫哥華的梅根，20日就被拍到手抱兒子阿奇（Archie）放狗，神情輕鬆不時展露笑容。英媒爆料指，二人計劃成立電影與電視節目製作公司，就心理健康、氣候變遷等「有價值」的議題製作紀錄片，二人將擔任旁述……（按此閱讀更多）

朝鮮暫停外國遊客入境

中國專營朝鮮旅行團的「青年先鋒旅行社」（Young Pioneer Tours）周二（21日）表示，由於肺炎肆虐，朝鮮當局將於周三（22日）起暫停接待所有外國遊客，以防止病毒被帶入當地，目前有關詳情仍待朝鮮方面確認。另外新加坡衛生部亦宣布，會擴大對所有來自中國航班的旅客檢測體溫……（按此閱讀更多）

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