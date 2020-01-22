嚴防武漢肺炎　朝鮮暫時禁止外國遊客赴朝

武漢肺炎疫情引發世界關注，疫情目前仍在擴散。朝鮮方面因為醫療水平差，為防止被感染，決定禁止外國遊客赴朝。

美媒《NK News》2020年1月21日報道稱，一名旅遊運營商21日告訴《NK News》，由於對中國新型冠狀病毒傳播的擔憂日益加劇，朝鮮政府已暫停了赴朝旅遊。

青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）的朝鮮旅遊經理比爾德（Rowan Beard）告訴《NK News》：「我們已經得到通知，所有的外國遊客將被暫時禁止進入朝鮮，直到他們覺得冠狀病毒得到了很好的控制。」

該公司的另外一份聲明說，相關措施將於22日生效。「我們在朝鮮的旅遊夥伴還沒有確認更多的細節，我們將繼續在我們的網站上發布未來的所有公告。」

報道稱，在2003年非典型（SARS）病毒爆發的高峰期，朝鮮也出台了類似的限制措施，以降低遊客在朝鮮傳播這種疾病的風險。在朝鮮，很少有人能得到適當的醫療保健。

「根據這種病毒的潛伏期，朝鮮可能再次開始實施隔離，」瑞士前駐朝鮮代表代表費斯勒（Thomas Fisler）說。他曾於2013年至2017年在平壤工作。

自2019年12月以來，中國武漢爆發新型冠狀病毒感染的肺炎引發全球關注。目前，在中國境內已經有300多人感染，6人死亡。中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山1月20日在接受中國中央電視台（CCTV）採訪時說，新型冠狀病毒傳染已確認存在人傳人和醫務人員感染。他還說，病毒爆發的源頭是海鮮市場，實際上很多都是野味。病毒從野生動物傳到人存在很大的可能。

世界衛生組織（WHO）1月14日也曾表示，中國出現的新型冠狀病毒或能夠「有限度人傳人」，將為大規模擴散做準備，並指出正在向全球醫院有關發布感染控制指引，應對可能出現的病毒傳播。世界衛生組織將於1月22日召開一次緊急會議，確定疫情是否構成國際關注的突發公共衛生事件，以及應提出哪些建議進行管理。

除了中國，世界很多其他國家也都出現了病例，這些病人都去過武漢的經歷。最新消息顯示，美國也於1月21日確診了一名比例。美國疾病預防與控制中心（CDC）證實，華盛頓州的一名30多歲的男子被確診新型感染冠狀病毒，該男子是美國首次報告的患者。

許多國家都加大了對機場乘客的檢查，尤其是來自中國武漢的乘客。