【彈劾特朗普】美國參議院否決傳召白宮署理幕僚長作供

美國參議院1月21日正式審理彈劾總統特朗普（Donald Trump）的議案，民主黨多次提出修正案，要求傳召證人及取得相關證據，但遭到控制參議院的共和黨人阻撓。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（左）現身國會，由於參議院由共和黨控制，因此他可以輕易地否決多項由民主黨提出的彈劾審訊修正案。（AP）

參議院少數黨領袖、民主黨的舒默（Chuck Schumer）提出多項修正案，包括要求白宮、國務院、美國行政管理和預算局提交與特朗普控罪有關的文件、以及傳召白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）以證人身份作供等，但在53名共和黨參議員「自動歸邊」的情況下，所有修正案都以53對47票否決。

一直為特朗普護航的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）要求加快處理舒默提出的修正案，但遭到對方拒絕，後者表示希望參議院可以逐項表決修正案，不過強調願意在當晚完成表決，並在22日讓雙方正式展開陳詞。

另外《華盛頓郵報》指，雖然民主黨人公開反對共和黨提出傳召通烏門事件主角之一、前副總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）到參議院作供，報道提到多名民主黨人私下認為，如果共和黨人容許前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）或其他掌握通烏門第一手資料的白宮高層成為證人，民主黨或會以此作為交換條件。