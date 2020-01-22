【彈劾特朗普】6名可能會改寫彈劾審判劇本的人

美國參議院彈劾特朗普聆訊1月21日開始。誰都知道目前參議院由特朗普所屬的共和黨掌控，只要共和黨齊齊投反對票特朗普就必然無罪，劇本早已安排妥當。 不過，國會不是荷里活，預先寫好劇本還是有機會被顛覆（不論是哪個方向），以下是6個有機會把整個劇本改寫的震撼人物。

朱利亞尼被指是特朗普在烏克蘭的代理聯絡人，是通烏門事件的最大主角之一。（Reuters）

朱利亞尼

朱利亞尼（Rudy Giuliani）是特朗普的私人律師，亦是這次通烏門事件中的核心人物之一。朱利亞尼被指是特朗普在烏克蘭的代理聯絡人，協助特朗普蒐集美國前副總統拜登（Joe Biden）的黑材料。

朱利亞尼在1月初表示，自己願意前往參議院作證，並宣稱已經找到前副總統拜登父子可能涉貪的證據，為特朗普脫罪。

帕納斯聲稱特朗普知悉一切，他的處景若讓他作供或會令特朗普不利。（Reuters）

帕納斯

帕納斯（Lev Parnas）是共和黨的前贊助人，及朱利亞尼的生意拍擋。他在2019年10月被捕，正接受審訊。他在1月較早前接受電視台訪問時，表示特朗普清楚知道自己所做的一切，並稱若自己不會在未取得朱利亞尼或特朗普同意前就自把自為，與烏克蘭官員會面。

特朗普其後辯稱不認識帕納斯此人，外界相信若帕納斯前往參議院作證，會令特朗普不利。

博爾頓被認為是最熟識內情的人物之一，共和黨或真的會讓他上庭以作交換條件。（Reuters）

博爾頓

博爾頓（John Bolton）是前白宮安全顧問，亦是通烏門事件中最熟識內情的人物之一。前歐洲及俄羅斯事務高級顧問希爾（Fiona Hill）在眾議院作供時，表示博爾頓得悉正在發生甚麼事，更稱博爾頓當時對她說：「朱利亞尼就像手榴彈一樣會炸死所有人。」

博爾頓自離職後一直保持沉默，但表示若國會給他發傳票他會願意前往參議院作供，外界相信他會是引爆炸彈的人。

馬爾瓦尼因一句「失言」成為最大焦點。（Reuters）

馬爾瓦尼

馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）是署理白宮幕僚長，他在2019年10月時曾「失言」在記者會上承認特朗普政府，扣起對烏克蘭援助金是向烏克蘭施壓，調查前副總拜登父子。

外界相信馬爾瓦尼同樣熟知通烏門內情，會成為另一名會引爆炸彈的人。

亨特（右）是通烏門事件中的另一主角，特朗普認定亨特增貪污圖利。（Reuters）

亨特

亨特（Hunter Biden）是拜登的兒子，亦是通烏門事件中的主角之一。整個通烏門事件就是因特朗普為調查他在烏克蘭涉及貪污，以掌握拜登的黑材料。事件至今亨特一直保持沉默。

儘管烏克蘭曾表示沒法找到亨特和拜登的罪證，但未知若亨特被傳召作證，會發生什麼令人驚訝的事。

神秘告密者

拉開通烏門風波序幕的告密者，也是整件事的核心人物之一。外界一直揣測他的身分，但目前仍然無法得知他是誰。

共和黨一直希望傳召告密者前往作證，若他出現無疑會成為一大震撼。