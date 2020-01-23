【彈劾特朗普】控方開案陳詞：特朗普不下台　損害美國地位

美國參議院1月22日展開彈劾總統特朗普（Donald Trump）的第二日審訊，由控方民主黨首先作開案陳詞。他們指特朗普向烏克蘭施壓，令自己可以連任是腐敗表現，警告國會一旦判他無罪，勢影響美國在全球的優越地位。

美國參議院1月22日展開彈劾特朗普的第二日審訊，有民眾在國會外舉行集會，要求罷免特朗普。（Reuters）

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）在長達兩小時的開案陳詞提到，特朗普利用權力向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）施壓，要求調查自己在11月大選的潛在對手、民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）父子，從而有利自己成功連任。

希夫指特朗普的行為腐敗，並指國會一旦對身為三軍總司令的總統所犯錯誤有罪不罰，對民主帶來極大危險。他認為，參議院假如選擇放過特朗普，勢打擊其他國家對美國的信任，威脅華府在全球的地位。

而身在瑞士達沃斯（Davos）經濟論壇的特朗普則對於審訊進展感到滿意，稱「民主黨人沒有材料」，但沒有進一步解釋他所指的材料是甚麼。他又認為前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）熟悉自己的想法，包括對多國領袖的觀感，因此容許對方到參議院作供或會構成國家安全問題。