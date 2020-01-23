【澳洲山火】新南威爾斯一架滅火飛機墜毀　三名美國人喪生

澳洲山火持續，其中在新南威爾斯省有80宗山火，有一半仍未受到控制。當局在忙於撲救時卻遇到大挫折， 一架滅火飛機1月23日在省內失蹤，其後證實已經墜毀，導致機上3人喪生。

新南威爾斯鄉郊消防局（NSW RFS）23日發表聲明，稱一架大型滅火飛機在該省南部執行救火任務時失去聯絡，地面人員認為飛機可能墜毀。當局派出直升機到該區搜索，及後發現飛機殘骸。

涉事飛機是美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）的C-130型大力士滅火飛機，由加拿大空中滅火公司Coulson Aviation租用，事發時機上有三名美國救援人員。根據飛機追蹤網站Flightrader24資料顯示，涉事飛機在當地時間中午12時15分從悉尼西部的基地起飛，原定在2時01分返航，但它最後顯示於首都坎培拉（Canberra）南部附近，當局相信飛機在大約1時45分失事。

澳洲運輸安全部門已經派出專家小組到現場調查，預計在三十日會有初步報告。而Coulson亦已派員到澳洲協助調查，同時已經停飛同款飛機，直到排除任何機件問題為止。

The NSW Rural Fire Service is investigating reports of a serious incident involving an aircraft in southern NSW this afternoon.

Contact was lost with a Large Air Tanker which was working in the Snowy Monaro area. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/i6u1mlZsZ0 — NSW RFS (@NSWRFS) 2020年1月23日

另外，坎培拉東部亦受到山火威脅，緊急部門呼籲民眾留在原地暫避，指現時無法駕車離開。坎培拉機場附近的草原發生大火，導致航班升降暫停或轉飛其他地方。